Миллион тестов на коронавирус провели в Москве

Москва, 6 мая. Миллион тестов на коронавирус сделали в Москве с начала эпидемии, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Объемы тестирования на коронавирус наращиваются. Только за последнюю неделю в столице масштабы исследований увеличились вдвое.

«Ежедневно в городе проводится более 40 тысяч анализов», — сказала чиновница, ее слова приводит издание «Вечерняя Москва».

Ракова добавила, что число подтвержденных результатов коронавируса растет, но количество госпитализаций остается таким же. Это говорит о том, что у многих москвичей болезнь протекает в легкой форме.

Медики не допускают тяжелые последствия болезни у зараженных. Анализ на вирус делают люди, у которых проявились симптомы ОРВИ, пациенты с пневмонией, а также те, кто с ними контактировал.

Врачи и медперсонал больниц также регулярно сдают анализ на коронавирус. Власти Москвы приняли меры поддержки медиков, в том числе материальные выплаты всем, кто работает с пациентами с COVID-19.

По данным на 6 мая, в Москве зафиксировали еще 5858 случаев заболевания коронавирусом, в Московской области — 829. Как пишет РИАМО, в столице за сутки вылечились 588 человек.