Власти Москвы сообщили о 588 выздоровевших от коронавируса пациентах за сутки

Москва, 6 мая. Еще 588 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки, говорится в сообщении оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, число выздоровевших в российской столице увеличилось до 8458 человек. Московские власти ожидают рост числа выздоровевших.

Москва и Московская область находятся на первых строчках в десятке регионов страны с наибольшим числом выявленных случаев коронавируса. В регионе в конце марта был введен режим самоизоляции.

С 15 апреля по решению мэра Сергея Собянина для поездок на городском и личном транспорте запустили систему цифровых пропусков. Такие ограничения необходимы, чтобы остановить распространение болезни.

В Москве разворачивают около пяти тысяч дополнительных койко-мест для пациентов с коронавирусом. По словам Сергея Собянина, власти учитывают опыт зарубежных стран в борьбе с COVID-19, в том числе создание временных госпиталей на территории торговых центров и спортивных сооружений.