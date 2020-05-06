Власти Москвы запустили сервис для проверки пропусков сотрудников компаний

Москва, 6 мая. Руководители столичных компаний смогут получить и проверить цифровые пропуска для сотрудников на платформе i.moscow, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Новый сервис запустили, чтобы узнать о правилах оформления пропусков на сотрудников, чье присутствие на рабочем месте необходимо. Пропуска, которые действительны до 11 мая, можно получить через 1-2 минуты после заполнения формы с информацией, пишет издание «Вечерняя Москва».

Напомним, что в Москве ввели режим самоизоляции с 30 марта. По решению мэра Сергей Собянина самоизоляцию продлили до конца майских праздников. С 15 апреля для поездок на личном и городском транспорте нужен цифровой пропуск. Данные меры необходимы, чтобы остановить распространение коронавируса.

Москва и Московская область находятся на первых строчках в десятке российских регионов с наибольшим числом заразившихся коронавирусом. Столичные власти призывают горожан оставаться дома. Это важно для сохранения своего здоровья и здоровья близких.