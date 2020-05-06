Синоптики предупредили москвичей о дожде с грозой

Москва, 6 мая. Гроза, кратковременные дожди и усиление ветра ожидаются в Москве в среду, пишут «Метеоновости».

Днем воздух прогреется до 21 градуса тепла, атмосферное давление понизится до 739 мм ртутного столба. Юго-восточный ветер усилится до 15 метров в секунду.

Влажность воздуха составит 60%, отмечают синоптики. Вечером похолодает до 16 градусов тепла. Такая погода является не самой благоприятной для метеозависимых москвичей, пишет РИАМО.

С четверга температура воздуха в Москве начнет понижаться. В выходные ожидается около 12-13 градусов тепла.