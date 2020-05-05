В Москве умерли более 860 пациентов с коронавирусом

Москва, 5 мая. Еще 50 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом. Общее число погибших достигло 866.

В оперштабе подтвердили, что за последние сутки в Москве выявлено 5714 новых случаев коронавируса. В настоящий момент число заболевших в столице составляет 80 115 человек. При этом, более 46% зараженных коронавирусом младше 45 лет.

«Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции», — отметила пресс-служба оперштаба.

По словам главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко, отличие России от других стран в том, что основной удар приняла на себя Москва, а введенные в столице ограничения позволили избежать молниеносного распространения инфекции по всей стране, передает URA.RU.