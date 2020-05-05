Более 150 нарушителей самоизоляции выявили в Подмосковье

Москва, 5 мая. Инспекторы государственного административно-технического надзора Московской области 4 мая выявили 248 фактов нарушений самоизоляции, сообщили в ведомстве.

Инспекторы и правоохранители проверили наличие пропусков у 2638 человек, которые находились в общественных местах. Больше всего нарушений зафиксировали в Балашихе, Реутове, Клину, Красногорске, Чехове.

В ходе рейдов выявлено 155 нарушителей. Власти также проверяют работу магазинов, 93 компании привлекут к административной ответственности из-за несоблюдения требований регионального Роспотребнадзора, пишет издание РИАМО.

Московская область находится на втором месте в десятке российских регионов с наибольшим числом заболевших, уступая только столице. С 12 мая в регионе вводят обязательный масочный режим. Людям, которые не пользуются индивидуальными средствами защиты, грозит штраф.

Режим самоизоляции введен в Подмосковье в конца марта до 11 мая. Нерабочие дни продлили по распоряжению президента РФ Владимира Путина до конца майских праздников.

Правительство и медики настоятельно призывают граждан оставаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости.