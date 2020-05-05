Жителям Подмосковья объяснили, как оформить пропуск для поездки на дачу

Москва, 5 мая. Власти Московской области объяснили жителям региона, как получить цифровой пропуск для поездки на дачу и садовый участок.

Пропуск можно оформить тремя способами. На портале госуслуг необходимо авторизироваться, заполнить форму со своими данными и указать поездку по личным делам.

Такой пропуск можно оформить не чаще двух раз в неделю, он действует 24 часа с момента оформления. Если вы едете на дачу на личном транспорте, то пропуск следует оформлять за пять часов до выезда.

Пропуск также можно заказать через приложение «Госуслуги стоп коронавирус» из магазинов App Store или Google Play. Важно указать транспортную карту или номер автомобиля.

Третий способ получить уникальный код — с помощью SMS-сообщения на короткий номер 0250, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, что Московская область стоит на втором месте в десятке регионов с наибольшим числом заболевших коронавирусом, уступая только Москве.

С 12 мая в регионе вводится обязательный масочный режим. Тем жителям региона, которые не носят защитные маски, грозит штраф.