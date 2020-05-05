Собянин рассказал, как московские компании помогают в борьбе с COVID-19

Москва, 5 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минпромторга России Денис Мантуров посетили завод «Нетканика».

Во время эпидемии коронавируса в Москве работает почти половина из 720 промышленных предприятий столицы. Продолжается производством продуктов питания и товаров ежедневного спроса.

«Московские предприятия в разы увеличили выпуск санитайзеров, средств индивидуальной защиты», — сказал Собянин, его слова передает издание «Вечерняя Москва».

Градоначальник отметил, что компания «Нетканика» увеличила выпуск материалов для пошива масок и защитных костюмов для медиков. В Новой Москве работают свыше 150 компаний, которые производят личной гигиены для аптек и медучреждений города, пишет издание РИАМО.

С 5 мая на станциях метро Москвы началась продажа масок перчаток в вендинговых аппаратах. Столичные власти призывают горожан использовать средства защиты, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Москва стоит на первом месте в десятке регионов России с наибольшим числом зараженных вирусом. По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, в Москве зарегистрировали 80 115 случаев коронавируса, выздоровели 7870 человек, скончались 816.