Бабушка-блогер из Подмосковья показала, как сделать маску своими руками

Москва, 5 мая. Популярный возрастной блогер из Подмосковья Галина Спасская показала своим подписчикам, как сделать защитную маску своими руками.
Жительница Подольская готовится к обязательному масочному режиму, который начнется в регионе с 12 мая. По словам Спасской, сделать маску очень просто.
«Делать маску можно из чего угодно. У меня есть старая-престарая марля. Берем марлю, простираем ее, проглаживаем, складываем, еще раз проглаживаем», — поделилась секретом блогер, ее слова передает телеканал «360».
Это отличный способ, чтобы сделать маску в восемь слоев. К ней можно пришить завязки или резинку. Если подойти к делу творчески, то можно использовать футболку с рисунком или наволочку.
Спасская предложила вырезать прямоугольник, а по бокам сделать прорези для ушей. Она добавила, что очень важно выходить на улицу в маске, чтобы не заразиться коронавирусом.
В регионе действует режим самоизоляции, можно выходить на улицу только за продуктами и лекарствами, выгуливать собаку, выбрасывать мусор. С 15 апреля власти ввели систему цифровых пропусков для поездок на общественном и личном транспорте.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что главный блогер Подмосковья Галина Спасская планирует пройти курсы стилиста.