Бабушка-блогер из Подмосковья показала, как сделать маску своими руками

Москва, 5 мая. Популярный возрастной блогер из Подмосковья Галина Спасская показала своим подписчикам, как сделать защитную маску своими руками.

Жительница Подольская готовится к обязательному масочному режиму, который начнется в регионе с 12 мая. По словам Спасской, сделать маску очень просто.

«Делать маску можно из чего угодно. У меня есть старая-престарая марля. Берем марлю, простираем ее, проглаживаем, складываем, еще раз проглаживаем», — поделилась секретом блогер, ее слова передает телеканал «360».

Это отличный способ, чтобы сделать маску в восемь слоев. К ней можно пришить завязки или резинку. Если подойти к делу творчески, то можно использовать футболку с рисунком или наволочку.

Спасская предложила вырезать прямоугольник, а по бокам сделать прорези для ушей. Она добавила, что очень важно выходить на улицу в маске, чтобы не заразиться коронавирусом.

В регионе действует режим самоизоляции, можно выходить на улицу только за продуктами и лекарствами, выгуливать собаку, выбрасывать мусор. С 15 апреля власти ввели систему цифровых пропусков для поездок на общественном и личном транспорте.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что главный блогер Подмосковья Галина Спасская планирует пройти курсы стилиста.