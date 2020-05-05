Власти Москвы назвали стоимость масок и перчаток в метро

Москва, 5 мая. Медицинские маски начали продавать в метро Москвы, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Средства индивидуальной защиты завозят на станции метро и загружают в вендинговые аппараты. 5 мая маски появились на 15 станциях метро, отмечает издание «Вечерняя Москва».

Медицинская маска продается по 30 рублей, перчатки по 20 рублей. Комплект из маски и перчатки реализуют по 50 рублей. Столичные власти планируют оборудовать все станции метро санитайзерами для дезинфицирования рук к 15 мая, пишет РИАМО.

С начала эпидемии коронавируса вагоны метро обрабатывают дважды в день, используя парогенератор и дезинфицирующий раствор. Власти Москвы призывают горожан носит маски и перчатки во время поездки в общественном транспорте.

В Московской области с 12 мая вводят обязательный масочный режим. До этого момент надевать маску в общественных местах рекомендуется.

Москва и Подмосковье находятся на первых строчках в десятке регионов России с наибольшим числом больных коронавирусом. В регионе продлили режим самоизоляции до 11 мая, параллельно действует система цифровых пропусков для поездок на личном и общественном транспорте.