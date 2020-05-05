Оперштаб Москвы сообщил о 5714 инфицированных коронавирусом за сутки

Москва, 5 мая. Еще 5714 случаев коронавируса выявили в Москве за последние сутки, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

С начала эпидемии коронавируса в Москве выявили 80 115 случаев заболевания. Суточный прирост в Москве составил 7,7%.

Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, число выздоровевших в столице за сутки составило почти 300 человек. Власти ожидают ежедневный рост числа выздоровевших.

По данным на 5 мая, за последние сутки в РФ зафиксировали 10 102 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 49,1% не имели клинических проявлений болезни.

В Москве действует режим самоизоляции и система цифровых пропусков для поездок на личном и общественном транспорте. Горожан попросили оставаться дома на майские праздники.

Столичные власти оборудуют новые койко-места для пациентов с коронавирусом на территории медицинских и спортивных учреждений. Правительство Москвы учитывает опыт зарубежных стран в борьбе с коронавирусом, в том числе создание временных госпиталей.

На поддержку мер по борьбе с коронавирусом направлено 77 млрд рублей для перепрофилирования больниц и выплат врачам и медперсоналу больниц.