Почти 30 тысяч коек дополнительно оборудовали в медучреждениях Москвы

Москва, 5 мая. Почти 80 корпусов федеральных и городских учреждений Москвы оборудовали дополнительными койками для пациентов с коронавирусом, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

В столице появилось еще около 30 тысяч койко-мест в 31 городском медучреждении, в 23 федеральных, во временных стационарах — три тысячи и 27 тысяч в лечебных учреждениях.

Готовятся места в выставочных павильонах и спорткомплексах. Бирюков отметил, что монтажные работы ведутся в ледовом дворце «Крылатское». Места появятся в «Сокольниках» и на «ВДНХ».

Все временные госпитали оборудуют системой вентиляции, санузлами, необходимыми медицинскими аппаратами. По последним данным, число занятых коек в столичных медучреждениях на прошлой неделе увеличилось на 50% по сравнением с предыдущей неделей.

На поддержку здравоохранения власти направили свыше 77 млрд рублей для перепрофилирования больниц и выплаты врачам и медперсоналу.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, власти берут на вооружение лучшие практики зарубежных стран в борьбе с коронавирусом. Он подчеркнул, что сценарий Китая в РФ уже невозможен, поскольку вирус удалось локализовать.

В столице продлили режим самоизоляции до 11 мая, параллельно действует система цифровых пропусков для поездок на личном и общественном транспорте.