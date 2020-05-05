Почти 300 человек за сутки вылечились в Москве от коронавируса

Москва, 5 мая. Еще 297 пациентов вылечились от коронавируса в столице за сутки, сообщила заммэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова.

Общее число выздоровевших в Москве составило 7870 человек. Ракова добавила, что столичные власти ожидают ежедневный рост числа выздоровевших.

По последним данным, за сутки в Москве скончались 52 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус.

В оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом напомнили, что до 11 мая включительно все жители Москвы независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

В городе также действует система цифровых пропусков для поездок на общественном и личном транспорте. Столичные власти просят оставаться дома на майские праздники. Это поможет сохранить свое здоровье и здоровье близких.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил опыт зарубежных стран в борьбе с коронавирусом. Он отметил, что Москва перенимает лучшие практики. Речь идет о развертывании дополнительных койко-мест на территории медучреждений и спортивных объектов.