Коммунальщики Москвы начали подготовку к новому отопительному сезону

Москва, 5 мая. Столичные коммунальщики начали проверку готовности инфраструктуры города к предстоящему отопительному сезону, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Работы нельзя отложить из-за режима повышенной готовности в Москве. Специалисты городского хозяйства проводят осмотр и при необходимости начнут ремонт на ТЭЦ и электросетях.

Жизнедеятельность Москвы зависит от наладочных работ. Основной осмотр проведут после отключения тепла в домах и учреждениях столицы, отмечает издание «Вечерняя Москва».

Отопление отключат, когда температура воздуха будет повышаться, а среднесуточная температура составит не менее 8 градусов тепла. Подготовительные работы должны завершить 25 августа, пишет РИАМО.

Напомним, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в столице ввели режим самоизоляции. Однако строительство крупных социальных объектов, в том числе транспортной инфраструктуры, не останавливали.

В городе также действует система цифровых пропусков для поездок на общественном и личном транспорте. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 11 мая включительно.