Синоптики предупредили москвичей о сильной грозе

Москва, 5 мая. Облачная погода с прояснениями установится в Москве во вторник. Ожидается сильная гроза с дождем, пишут «Метеоновости».

Воздух прогреется до 21-22 градусов тепла. На погоду в столичном регионе влияет циклон на севере и юге города. Порывы ветра во время грозы усилятся до 15 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление будет падать. Они советуют в такую погоду принимать контрастный душ, пишет издание РИАМО.

Аномальная жара пришла в Москву после 4 мая. Синоптики ожидают, что на этой неделе среднесуточная температура воздуха будет близка к июньским значениям.