Москва, 5 мая. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о похолодании, которое начнется с седьмого мая.

По словам Вильфанда, теплая погода продлится в российской столице до среды, после чего температура воздуха понизится на пять градусов.

«Комфортная погода будет до шестого числа, в четверг поменяется циркуляция и начнется понижение температуры во второй половине дня. Ночью будет около пяти-шести градусов, днем — 15-16 градусов», — цитирует его ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что шестое и седьмое мая будут переходными днями, а в пятницу похолодание станет более ощутимым. Вильфанд отметил, что в Москве начался сезон теплых ночей, и на текущей неделе максимальная ночная температура воздуха составит 14 градусов выше ноля.

Как пишет «Газета.ру», в День Победы в европейской части России ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, днем воздух прогреется до 18 градусов тепла.