Оперштаб сообщил о смерти 52 пациентов с коронавирусом в Москве

Москва, 4 мая. Согласно данным Оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом, в столице за последние сутки скончались 52 пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве умерло 816 пациентов.

«В Москве скончались 52 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщает штаб.

Всего с начала распространения инфекции в России скончались 816 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Напомним, что с начала пандемии в России было зарегистрировано 145 268 случаев заражения. 18 095 человек выздоровели, еще 1,4 тысячи – скончались. Чтоб обеспечить своевременное информирование населения, власти России запустили ресурс стопкоронавирус.рф.

Оперативный штаб напоминает, что до 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.