Благоустройство территории мемориала «28 героев-панфиловцев» завершили в Подмосковье

Москва, 4 мая. Работы по благоустройству территории мемориала «28 героев-панфиловцев» завершились в подмосковной деревне Дубосеково. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Специалисты приступили к масштабным работам по благоустройству территории в 2017 году. По поручению Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в окрестностях мемориала были расширены пешеходные дорожки, а также появились новые зеленые насаждения, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Мы уделяем большое внимание восстановлению памятников, делаем все, чтобы они выглядели достойно, в том числе и мемориал «28 героев-панфиловцев», — заявил губернатор.

По его словам, власти и дальше будут делать все возможное, чтобы обеспечить надлежащий вид не только прилегающих территорий, но и самих памятников. Он напомнил, что в ближайшее время в Петрищево состоится открытие музейного комплекса, посвященного Зое Космодемьянской, которая стала первой женщиной удостоенной звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.