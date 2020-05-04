Сотрудник СК РФ предотвратил ограбление магазина в Подмосковье

Москва, 4 мая. Сотрудник Следственного комитета РФ предотвратил разбойное нападение на магазин, однако получил ранение во время задержания преступника в Орехово-Зуево. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального главка СК.

По имеющейся информации, злоумышленник в маске и с ножом ворвался в магазин на улице Мадонской. Это заметил водитель машины передвижной криминалистической лаборатории Следственного комитета. Мужчина проследовал за преступником, который к тому моменту уже стоял возле кассы. Сотрудник СК решил предотвратить преступление и обезвредить злоумышленника, передает РИАМО.

Отмечается, что преступник оказал ожесточенное сопротивление и нанес несколько ранений ножом в область лица, рук и груди сотрудника, но был в итоге задержан подоспевшими к месту происшествия полицейскими.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В данный момент правоохранители выясняют подробности и обстоятельства случившегося.