Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за ветра и грозы

Москва, 4 мая. Синоптики из Росгидромета распространили экстренное предупреждение о грозе с дождем и сильном ветре, которые ожидаются в столице с вечера понедельника до утра вторника в Москве. Их сообщение передает столичный главк МЧС.

По словам синоптиков, в период с 18.30 4 мая до 09.00 5 мая местами в столице ожидаются осадки в виде дождя, а также гроза. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, передает РИАМО.

В связи с ухудшением метеоусловий спасатели рекомендуют автолюбителям соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге. Кроме того, горожан предупредили о том, что во время грозы нельзя находиться вблизи водоемов, купаться или рыбачить.

Также при сильном ветре следует обходить рекламные шиты и шаткие конструкции, а также нельзя прятаться от непогоды под деревьями. Владельцам автотранспортных средств советуют парковать машины подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.