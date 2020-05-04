Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Москва, 4 мая. Столичным школьникам выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая. С 18 числа занятия в московских школах продолжатся дистанционно, однако их посещение будет свободным. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

В сообщении подчеркивается, что дистанционные занятия в столичных школах приостановлены до 11 мая, их возобновят с 12 числа. Преподаватели будут вести уроки по расписанию до 15 мая. Занятия будут проводиться в формате онлайн-консультаций, без домашнего задания и выставления отметок. Отмечается, что у учеников 9-х и 11-х классов сохранится возможность готовиться к ОГЭ и ЕГЭ с 18 по 29 мая, передает «Парламентская газета».

«С 12 по 15 мая дистанционные уроки продолжатся по расписанию, а 15 мая ученикам выставят промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год», — говорится в сообщении

Напомним, что образовательные учреждения столицы перешли на дистанционный формат обучения с 21 марта из-за ситуации с распространением опасной коронавирусной инфекции.