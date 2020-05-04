Временные госпитали для пациентов с коронавирусом возведут в Москве за 20 дней

Москва, 4 мая. Временные госпитали для пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве возводят в максимально короткие сроки. Рабочим удастся завершить строительство в среднем за 20 дней. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков напомнил, что ранее было принято решение о создании 44 временных госпиталей. Для этих целей применяется технология быстровозводимых зданий. В медучреждениях будут размещены по 70-120 пациентов. Отмечается, что в круглосуточных работах задействованы порядка 10 тысяч человек, передает РИАМО.

«Перед нами сегодня стоит серьезная задача — за 20 дней выполнить работы по созданию дополнительно около 10 тысяч койко-мест. Все они будут оборудованы системами подачи медицинских газов и кислорода», — рассказал Бирюков.

Он сообщил, что расположенный на ВДНХ госпиталь рассчитан на 1,8 тысячи коек, еще 1,3 тысячи койко-мест в Крылатском, а в ТЦ «Москва» будут оборудованы порядка 2 тысяч мест. Самый большой госпиталь на 4 тысячи мест появится на территории «Крокус экспо». Первое медучреждение должно появится уже через две недели.