В Москве на пляжах установили дополнительные камеры и усилили патрулирование

Москва, 4 мая. Правоохранители усилили патрулирование московских пляжей, а также установили ограждения там и в других рекреационных зонах города. Кроме того, в столице установлены дополнительные камеры видеонаблюдения. Об этом рассказал начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Данчиков отметил, что все меры безопасности в городе были усилены, ведется круглосуточное усиленное патрулирование.

«Поставили ограждения, указатели, информационные щиты, усилили патрулирование лесопарковых и других зеленых зон, пляжей и рекреаций, а также особо охраняемых природных территорий», — рассказал Данчиков.

По его словам, при выявлении нарушителей режима самоизоляции сотрудники полиции составляют административные протоколы на месте, после чего уполномоченные лица назначают нарушителю штраф. Он отметил, что правоохранители имеют право задержать гражданина, если он оскорбляет сотрудников, нарушает общественный порядок или не имеет при себе документов.

«У нас такие факты были за выходные, когда ломали ограждения, срывали ленты, перелазили через заборы», — сообщил Данчиков.

Напомним, что в Москве и области действует режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Исключения касаются лишь тех случаев, когда нужно выйти в аптеку или за продуктами.