В Москве за сутки выявили свыше 5 тысяч пациентов с коронавирусом

Москва, 4 мая. Медики за минувшие сутки зарегистрировали 5795 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией в Москве. С начала пандемии в столице выявлен 74401 случай заражения. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В сообщение также отмечается, что новые случаи опасной инфекции были выявлены в Московской области — 803. Общее число инфицированных граждан в регионе достигло 14939, передает РИАМО.

Всего за прошедшие судки в России был официально зарегистрирован 10581 случай заражения коронавирусной инфекцией, 1456 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений, 76 пациентов скончались.

Напомним, что в Москве и Подмосковье действует режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Исключения касаются лишь тех случаев, когда необходимо выйти в аптеку или за продуктами.