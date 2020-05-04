В Москве за сутки выздоровели еще 544 пациента с коронавирусом

Москва, 4 мая. Коронавирусную инфекцию за сутки побороли еще 544 человека в Москве. Общее число выздоровевших в столице достигло 7573. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Напомним, что вспышка новой коронавирусной инфекции впервые была выявлена в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала сложившуюся ситуацию пандемией. Опасная инфекция распространилась практически по всему миру.

На сегодняшний день во всем мире официально зарегистрировано более 3,4 миллиона случаев заражения, скончались более 243 тысяч инфицированных.

В России зафиксировано 134686 случаев заболевания, 1280 человек умерли, 16639 успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.