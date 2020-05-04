Москвичей предупредили о дожде с грозами в понедельник

Москва, 4 мая. Воздух в Москве и области прогреется до плюс 22 градусов в понедельник. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

По словам синоптиков, в столичном регионе ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями, местами выпадут осадки в виде дождя. Столбики термометров будут фиксировать в столице до плюс 21 градуса, в области температура воздуха достигнет плюс 22 градусов.

Кроме того, в Москве и Подмосковье ожидается гроза. Относительная влажность воздуха составит порядка 50%. Скорость юго-восточного ветра будет достигать 10 метров в секунду, передает РИАМО.

Атмосферное давление в течение дня будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности для Москвы и Подмосковья с 3 по 5 мая. На протяжении ближайших двух суток опасность будет представлять порывистый ветер, передает «Ридус».