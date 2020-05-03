В Москве за соблюдением карантина следят с воздуха

Москва, 3 мая. Росгвардейцы следят за соблюдением режима самоизоляции в Москве и области с воздуха. Для этих целей сотрудники ведомства используют вертолеты и беспилотники. Об этом говорится на официальном сайте Росгвардии.

В сообщении говорится, что полученные сведения о нарушителях режима самоизоляции в Москве и Подмосковье передаются патрульным, которые и принимают необходимые меры в отношении недобросовестных граждан. Правоохранители составляют протоколы об административном правонарушении, а также проводят с горожанами разъяснительную работу, передает «Вечерняя Москва».

В Росгвардии отметили, что принимаемые меры направлены на обеспечение правопорядка в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, которая связана с распространением опасной коронавирусной инфекции. В период майских праздников во всех субъектах Центрального федерального округа увеличено количество патрулей.

Напомним, что в Москве и области действует режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Исключения касаются лишь тех случаев, когда необходимо сходить в аптеку или за продуктами. Кроме того, с 15 апреля введен пропускной режим для передвижения на общественном или личном транспорте.