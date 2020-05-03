Москвичей предупредили о дожде и грозах на следующей неделе

Москва, 3 мая. Дожди с грозами придут в Москву и область на следующей неделе, температура воздуха в дневное время составит до плюс 24 градусов. Об этом рассказал дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

В понедельник столичный регион окажется во власти атмосферного фронта, погода будет облачной с кратковременными прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя, которые ограничат дневной прогрев воздуха.

«Ночью в Москве плюс 11-12 градусов, по области — плюс 9-14 градусов, а днем в столице плюс 18-20 градусов, в Подмосковье — плюс 16-21 градус», — рассказал синоптик.

Во вторник будет теплее, но погода останется облачной с кратковременными прояснениями. По его словам, пройдут кратковременные дожди с грозами. Столбики термометров будут фиксировать до плюс 15 градусов тепла в ночное время и днем до плюс 24 градусов, передает РИАМО.

«В среду характер погоды изменится мало. Днем в столице плюс 20-22 градуса, по области — плюс 18-23 градуса», — добавил метеоролог.

Он отметил, что в четверг дожди будут локальными и кратковременными, после чего прекратятся совсем. Воздух прогреется до плюс 16 градусов.