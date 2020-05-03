Специалисты объяснили происхождение необычных названий улиц в Москве

Москва, 3 мая. Москвичам рассказали о происхождении необычных названий городских улиц. Об их истории рассказал старший научный сотрудник отдела образовательных программ Музея Москвы Денис Ромодин.

По его словам, название улицы Жужи, которая находится на территории музея-заповедника «Коломенское», происходит от небольшой одноименной реки. Исследователь полагает, что оно было образовано от слов «лужа» или «жижа».

Переулок Сивцев Вражек часто ассоциируется со словом «овраг», однако его название также имеет отношение к воде. Дело в том, что на его территории в XII веке текла маленькая река Сивка или Сивец, которая позже была заключена в коллектор. Отмечается, что до начала XX века переулок несколько раз менял свое название — он был то Подьяческим, то Протасьевским, то Троицким.

Улицы Щипок и Зацепы имеют общую историю происхождения, которая не имеет под собой документального подтверждения. Считается, что раньше там располагался вал, который именовали цепью или зацепой. В этом месте досматривали возы, въезжающие в город, а инструмент, который использовался для досмотра, имел название щупок или щуп, передает «Вечерняя Москва».

Проезд Соломенной Сторожки в Тимирязевском районе получил свое название в XIX веке. Эти земли входили во владения Петровской земледельческой и лесной академии, а на их окраине находился сторожевой дом с утеплителем из прессованной соломы. Позже на территории начали появляться дачи, а название Соломенная Сторожка закрепилось.

Отмечается, что об истории возникновения других необычных названий городских улиц можно узнать подробнее на официальном сайте мэра Москвы.