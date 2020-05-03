Коронавирус за сутки побороли еще 655 человек в Москве

Москва, 3 мая. Врачи за минувшие сутки вылечили от коронавирусной инфекции еще 655 пациентов в Москве. Общее число выздоровевших в столице достигло 7029. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

По ее словам, количество выздоровевших людей в столице продолжает увеличиваться, в последние несколько дней их число превышает 600 ежедневно, передает РИАМО.

Заммэра добавила, что в московских клиниках созданы все условия для качественной диагностики и лечения опасной коронавирусной инфекции. Все пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд, состоящих из инфекционистов, пульмонологов, эпидемиологов, анестезиологов и реаниматологов. Лечение назначается пациентам лечащим врачом в индивидуальном порядке.

Для подтверждения отсутствия у пациента инфекции после лечения проводятся специальные исследования.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России были официально зарегистрированы 10633 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных в стране достигло 134687. В Москве количество зараженных увеличилось на 5948.