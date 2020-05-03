Нарушителям изоляции предложили поработать на скорой в Подмосковье

Москва, 3 мая. Нарушителям режима самоизоляции предложили поработать на скорой помощи в период пандемии в Подмосковье. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Задача сделать так, чтобы было дурным тоном на выходные с друзьями жарить шашлыки или устраивать дискотеки в микрорайонах. Пусть те ребята, у которых избыточное количество энергии, обращаются к нам, мы отправим их работать на скорую помощь, транспортировать больных в стационары», — заявил губернатор.

Он отметил, что в регионе есть огромное количество машин скорой помощи, однако не всегда хватает специалистов, которые могли бы выезжать на них на вызовы.

Напомним, что режим повышенной готовности введен в Московской области с 13 марта. Кроме того, на территории региона действует режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Выйти на улицу можно лишь для того, чтобы купить лекарства или продукты. Также с 15 апреля для передвижения на общественном или личном транспорте введена система цифровых пропусков.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в мире заразились более 3,2 миллиона человек, свыше 230 тысяч скончались.