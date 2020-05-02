Собянин оценил опыт зарубежных стран в борьбе с коронавирусом

Москва, 2 мая. Столичные власти учитывают опыт других стран в борьбе с коронавирусом, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Как отметил мэр Сергей Собянин, при необходимости в Москве и других городах России при необходимости развернут временные госпитали на территории торговых центров и спортивных сооружений.

«Опыт зарубежных стран для нас бесценен, потому что многие из них уже прошли пиковые значения, прошли режим карантина, многие находятся в стадии выхода из кризиса», — пояснил Собянин.

Власти оценивают карантинные меры, которые принимали в других странах, как работала их система здравоохранения. Собянин подчеркнул, что лучше учиться на опыте других, чем на собственном.

Москва учла опыт Китая, где изолировали больных людей, отправляли в самоизоляцию и отслеживали их контакты. Граждан Китая, находившихся в России, тоже изолировали. Таким образом были минимизированы риски для остальных жителей.

В Москве почти две тысячи медиков заразились коронавирусом, переболели около тысячи, остальные находятся на лечении. С 30 апреля в два раза увеличилось тестирование на вирус, стали выявлять коронавирус у людей, к которых даже нет симптомов.

В столице делают все необходимое, чтобы остановить распространение болезни. В метрополитене круглосуточно дезинфицируют тоннели, вагоны, различные поверхности в вестибюлях.