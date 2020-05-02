Количество тестов на коронавирус в Москве увеличилось вдвое

Москва, 2 мая. Число тестов на коронавирус в Москве с 30 апреля увеличилось в два раза, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил работу Роспотребнадзора по увеличению мощностей федеральных лабораторий. К московским лабораториями подключились частные.

С 30 апреля лабораторное тестирование увеличилось до 40 тысяч в сутки. Также возросла мощность референс-центров, которые подтверждают результаты тестов.

«Кроме того, за последнюю неделю в 10 раз увеличился объем экспресс-тестов на антитела», — сообщил Собянин.

Через две недели такие тесты будут доступны для всех москвичей. Он добавил, что исследования на антитела будут проводить в поликлиниках бесплатно.

Москва вышла в лидеры по выявляемости коронавируса. Это поможет сдержать эпидемию и выявить очаги распространения вируса на ранних стадиях.

Ранее главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет заявил, что только 15% людей с коронавирусом нуждаются в госпитализации. Остальным медики могут помочь амбулаторно или на дому.

Коронавирус выявляют сейчас даже у людей, у которых нет симптомов ОРВИ. Напомним, что в столице зафиксировано более 62 тысяч случаев заражения коронавирусом.