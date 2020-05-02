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Двое школьников разбились насмерть, упав с высоты в центре Москвы

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Двое школьников разбились насмерть, упав с высоты в центре Москвы

Москва, 2 мая. Двое детей разбились насмерть, упав с высоты в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 2 мая на улице Талалихина, 8. Информация о происшествия поступила в ОМВД Таганский в 18.20.

Мальчики 2009 и 2011 года рождения получили тяжелые травмы и скончались на месте. Обстоятельства гибели детей выясняют сотрудники полиции, СК РФ.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге и окна второго этажа выпали малолетние дети. Их госпитализировали с различными травмами.

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