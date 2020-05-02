Собянин рассказал о тотальной дезинфекции в метро Москвы

Москва, 2 мая. Сотрудники метрополитена круглосуточно дезинфицируют вагоны, тоннели и вестибюли, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

2 мая градоначальник побывал в электродепо «Красная Пресня». Он подчеркнул, что очень важно обрабатывать все поверхности, к которым прикасаются пассажиры метро.

«От того, насколько качественно проводится обработка, во многом зависит здоровье москвичей», — сказал Собянин.

Мэр призвал горожан при поездках в общественном транспорте избегать контактов с другими пассажирами и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

С начала эпидемии коронавируса число пассажиров значительно снизилось. Пассажиропоток в метро уменьшился в пять раз. Это объясняется также режимом самоизоляции и введением системы цифровых пропусков.

По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, в Москве зафиксировали более 62 тысяч случаев заболевания коронавирусом. При этом вирус выявляют даже у пациентов, у которых болезнь протекает без симптомов.

В инфекционной больнице в Коммунарке находятся 516 пациентов, с подтвержденным коронавирусом — 304 человека.