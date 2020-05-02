Собянин назвал число заболевших коронавирусом московских медиков

Москва, 2 мая. Почти две тысячи медработников в Москве перенесли коронавирус, что подтверждается анализами, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Тест на коронавирус сделали 25 тысяч сотрудников городской системы здравоохранения. Около тысячи медиков еще болеют, остальные выздоровели.

По словам Собянина, медики «находятся сегодня на передовой». Он добавил, что в столице разворачивают временные госпитали на случая приближения к пиковым значениям эпидемии.

В других странах под временные больницы использовали помещения торговых центров и спортивных сооружения. А в Москве такие госпитали появились на территории действующих больниц. На сегодняшний день готовятся 13 временных медицинских центров.

Москва находится на первом месте в десятке регионов России с наибольшим числом заболевших коронавирусом. Врачи выявляют коронавирус даже у пациентов, у которых болезнь протекает бессимптомно.

По данным на 2 мая, всего зафиксировано более 62 тысяч случаев заражения. На майских праздниках в Москве продолжается режим самоизоляции. Горожан просят оставаться дома и не выходить на улицу без серьезной причины.