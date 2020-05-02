Вильфанд пообещал москвичам настоящую жару в мае

Москва, 2 мая. В первый рабочий день недели температура воздуха в Москве будет на месяц опережать климатическое развитие, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

С 4 мая в московском регионе ожидается жаркая погода. Воздушные массы будут поступать с юга, столбики термометров покажут июльские значения. Среднесуточная температура на 5 градусов превысит норму.

С понедельника температура воздуха составит 20-21 градус тепла, в Московской области воздух прогреется до 22 градусов тепла. Такая погода сохранится до 6 мая, позднее ожидается облачная погода.

В Москве по-прежнему действует режим самоизоляции. Власти просят горожан оставаться дома на майских праздниках. В Роспотребнадзоре заявили, что могут ужесточить карантинные меры, если жители столицы не будут соблюдать самоизоляцию.