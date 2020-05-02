Собянин назвал условие для ослабления ограничений после майских праздников

Москва, 2 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если к середине мая нагрузка на медиков спадет, можно подумать об ослаблении ограничительных мер.

Режим самоизоляции продлили в столице до 11 мая. Столичные власти попросили горожан на майские праздники оставаться дома.

«Я каждый день читаю обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер. Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать», — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что если к середине мая нагрузка в больницах спадет, то власти могут рассмотреть возможность ослабления карантина.

Напомним, что с 15 апреля в Москве ввели систему цифровых пропусков, которые необходимы для всех пассажиров общественного и личного транспорта.

Москва и Подмосковье стоят на первых строчках в десятке регионов России с наибольшим числом заболевших коронавирусом. По данным на 2 мая, в столице зафиксировали более 62 тысяч случаев заражения.

Как сообщает официальный сайт стопкоронавирус.рф, за сутки в Москве коронавирус подтвердился у 5,3 тысячи горожан.