Духовой оркестр МВД сыграл для врачей и пациентов Мытищенской горбольницы

Москва, 2 мая. Духовой оркестр ГУ МВД Московской области сыграл для медиков и пациентов Мытищинскй городской клинической больницы.

Полицейские Подмосковья присоединились к всероссийской акции «Мы вместе». Оркестр сыграл программу, посвященную 75-летию Победы.

Медики услышали известные песни — «Синий платочек», «Марш авиаторов», «День Победы» и «Прощание славянки», передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Мы выражаем поддержку медперсоналу, который ежедневно, рискуя своей жизнью, помогает пациентам. Вместе мы победим», — сказал один из правоохранителей.

Как рассказала глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова, правоохранители также поддержали пациентов, которые находятся в стационарах на самоизоляции.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии в Брянской области устроили концерт под открытым небом для девушки-инвалида, которая осталась на самоизоляции.

Музыканты МВД России со всех регионов страны записали песню «Мы вместе» для врачей и персонала больниц.