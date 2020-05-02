Медицинские маски начнут продавать в метро Москвы

Москва, 2 апреля. В метро Москвы со следующей недели начнут продавать медицинские маски, сообщили власти города.

Пассажиры метро смогут купить медицинские маски в ларьках или кассах метро, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Средства индивидуальной защиты необходимы, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

С начала эпидемии коронавируса в Москве значительно снизился пассажиропток в общественном транспорте, в том числе в метро. С 15 апреля в столице ввелии систему цифровых пропусков, которые необходимы для поездок на личном и городском транспорте.

В транспортном комплексе Москвы сообщили, что с 1 по 11 мая изменилось движение поездов двух линий Московских центральных диаметров. С 3 мая в столице закроют 45 вестибюлей станций метро в связи с уменьшением пассажироптока. В общей сложности будет закрыто 78 вестибюлей метрополитена.

Власти призывают горожан оставаться в самоизоляции на майские праздники. По поручению президента России Владимира Путина нерабочие дни продлили до 11 мая.