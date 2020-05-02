Нарушителям масочного режима в Подмосковье грозит штраф в 4 тысячи рублей

Москва, 2 мая. Полиция будет следить за ношением масок в Московской области с 12 мая, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Нарушителям масочного режима грозит штраф в размере 4 тысячи рублей. Такое решение принял губернатор Московской области Андрей Воробьев.

До 11 мая жителям региона рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты при выходе на улицу и в общественных местах. После 12 мая ношение масок станет обязательным для всех.

Власти Подмосковья и аптеки должны обеспечить запас масок и других средств защиты, а также контролировать цены. Воробьев обязал Минсоцразвития региона разработать план снабжения масками льготные категории граждан.

Москва и Московская область находятся на первых строчках в десятке регионов России с наибольшим числом зараженных коронавирусом. По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Подмосковье коронавирус выявили у 807 человек, вылечились 49 человек.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», с начала эпидемии в регионе зафиксировали 13 314 случаев коронавируса.