Проценко рассказал, что коронавирус поразил его легкие во время болезни

Москва, 2 мая. Главврач столичной инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.

Проценко заболел 1 апреля, он две недели находился в самоизоляции в своем кабинете. Несмотря на болезнь, врач продолжал работать и консультировать коллег по видеосвязи. По его словам, коронавирус протекал типично. Еще во время болезни он говорил, что надеется на собственный иммунитет.

«В средней форме, с лихорадкой, с определенным объемом поражения легких на КТ, с той же терапией, которую мы используем у наших пациентов», — добавил Проценко.

15 апреля два теста на коронавирус показали отрицательный результат. И Проценко полностью вернулся к выполнению своих обязанностей.

Проценко исполнилось 44 года, он кандидат медицинских наук. В СМИ его называют символом борьбы с эпидемией коронавируса в России. Он возглавил инфекционную больницу №40 в 2019 году.

Проценко является вице-президентом Российской ассоциации специалистов по хирургическим инфекциям (РАСХИ). Ранее стало известно, что в больнице в Коммунарке сейчас находится 516 пациентов, у 304 подтвердился коронавирус, у остальных — пневмония.