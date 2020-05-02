Собянин сравнил эпидемию коронавируса в РФ с ситуацией в Европе

Москва, 2 мая. Китайский вариант развития пандемии в РФ невозможен, мы уже работаем по европейскому варианту, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что за последние 1,5 месяца в Россию вернулось более миллиона человек. Причем из них 120 тысяч москвичей.

«Из этого миллиона половина практически проехала через Москву и поехала дальше в регионы. Эпидемия внутри страны, и надо просто бороться, сглаживая пики», — сказал Собянин.

Москва входит в десятку регионов России с наибольшим числом зараженных коронавирусом. По данным на 2 мая, в столице зафиксировали более 62 тысяч человек, у которых подтвердился вирус.

Власти разворачивают около пяти тысяч койко-мест для больных коронавирусом. Временные госпитали с необходимым оборудованием появятся на территории 13 крупнейших медицинских учреждений города.

Собянин также сообщил, что все средства, полученные от штрафов за нарушение режима самоизоляции, будут направлены на покупку лекарств, индивидуальных средств защиты, костюмов для медиков.

Столичные власти неоднократно призывали горожан оставаться дома на майские праздники, нерабочие дни продлены до 11 мая по распоряжению президента Владимира Путина.