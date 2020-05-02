Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 62 тысячи человек

Москва, 2 мая. Еще 5358 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за последние сутки, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего в Москве зафиксировали 62 658 случаев коронавируса. Рост числа пациентов с коронавирусом в субботу составил 9,35%, а в пятницу — 6,63%.

Еще 807 заразившихся выявили в Московской области, где зарегистрировано в общей сложности 13 314 случаев заражения. Власти призывают жителей региона оставаться дома. На улицу выходить можно только в случае крайней необходимости.

Роспотребнадзор предупредил россиян, что после майских праздников могут ввести более жесткие меры, если граждане будут нарушать самоизоляцию.

Напомним, что Москва и Московская область находятся на первых строчках в десятке регионов России с наибольшим числом заболевших коронавирусом. По словам мэра Сергея Собянина, власти разворачивают еще почти 5 тысяч койко-мест для зараженных.

Временные медицинские корпуса появятся на территории 13 крупнейших больниц Москвы. Собянин также сообщил, что все средства, полученные от штрафов за нарушение самоизоляции, направят на борьбу с вирусом.