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Грабитель ранил москвича ножом ради пакета с продуктами

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Грабитель ранил москвича ножом ради пакета с продуктами

Москва, 2 мая. Неизвестный напал на москвича с ножом и отобрал у него пакет с продуктами, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел вечером 1 мая на улице Кирпичной. По словам пострадавшего, мужчина подошел к нему сзади и нанес удар острым предметом.

Прибывшие на место происшествия медики скорой диагностировали колото-резаное ранение живота. Пострадавшего срочно госпитализировали. Полиция проверяет записи с камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что двое мужчин в Московской области напали на гражданина Африки с ножом. Они отобрали у него боле 450 тысяч рублей.

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