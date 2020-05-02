Гулявшую по трассе малолетнюю девочку нашли в Подмосковье

Москва, 2 мая. Сотрудники полиции нашли на шоссе в Подмосковье ребенка без верхней одежды, который гулял один без присмотра взрослых.

Четырехлетняя девочка гуляла рядом с дорогой в Солнечногорске. В полицию о заблудившемся ребенке сообщили очевидцы.

Прибывшие на место инцидента правоохранители увидели девочку возле заправочной станции. Ребенок рассказал, что мама находится на работе.

По словам 37-летней местной жительницы, она оставляла ребенка знакомым. Мать не смогла объяснить, как девочка оказалась на улице.

Ранее аналогичная история произошла в Оренбурге. Женщина увидела на улице двухлетнюю девочку, которая гуляла без взрослых. Полиция разыскивала родителей ребенка.