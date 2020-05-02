Более 600 пациентов с COVID-19 вылечились в Москве за сутки

Москва, 2 мая. Число вылечившихся пациентов с COVID-19 в Москве за сутки составило 608. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова

«Количество выздоровевших увеличивается с каждым днем. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 608 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 6 374», — сказала она.

Ракова отметила, что для подтверждения выздоровления после курса лечения врачи проводят специальные исследования. Все пациенты, которым необходимо дальнейшее наблюдение, получают соответствующие рекомендации.

Москва является лидером по числу больных COVID-19 среди российских субъектов.

По словам мэра города Сергея Собянина, реальное количество заразившихся коронавирусом в столице составляет около 2% ее населения, передает «Газета.ru». Такой показатель является минимальным среди мировых городов, пораженных пандемией.

С конца марта в Москве введен режим самоизоляции. В городе не работают торговые центры, закрыты кинотеатры, рестораны, фитнес-центры, салоны красоты. Москвичи не могут посещать парки и проводить развлекательные мероприятия. Кроме того, они обязаны соблюдать социальную дистанцию, в том числе в общественном транспорте.