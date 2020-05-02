Коронавирус подтвердился у 304 пациентов столичной больницы в Коммунарке

Москва, 2 мая. Более 510 пациентов состоят на лечении в столичной инфекционной больнице в Коммунарке, сообщил главный врач Денис Проценко.

По словам Проценко, из них 54 человека находятся в реанимации и в боксе интенсивной терапии. Он добавил, что на лечении находятся 516 человек.

Пневмония подтвердилась у 516 человек, коронавирус — у 304 человек. Данные о поступивших пациентах он не привел.

Напомним, что Денис Проценко сам переболел коронавирусом. Болезнь прошла в легкой форме, после полного выздоровления и отрицательного теста на коронавирус главный врач вернулся к работе.

Москва стоит на первом месте в десятке регионов с наибольшим числом зараженных коронавирусом. В регионе введен режим самоизоляции, а также цифровые пропуска для поездок по городу. Пропуска, оформленные в Московской области, также действуют в Москве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все средства, полученные от штрафов за нарушение режима самоизоляции, будут направлены на закупку лекарств, средств защиты от коронавируса.