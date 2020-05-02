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Вестибюли еще 45 станций метро закроют в Москве

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Вестибюли еще 45 станций метро закроют в Москве

Москва, 2 мая. С 3 мая метрополитен Москвы закроет вестибюли еще 45 станций в связи с режимом самоизоляции, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Общее число станций с закрытыми вестибюлями достигнет 78. Сами станции продолжат работу, но вход и выход будет возможен через соседние вестибюли.

Напомним, что в столице после введения режима самоизоляции пассажиропоток резко упал. С 15 апреля власти ввели систему цифровых пропусков для поездок в общественном и на личном транспорте.

Чтобы пользоваться проездом в метро, необходимо заранее получить 16-значный пропуск, который привязывается к проездной карте «Тройка». Проверка пропусков осуществляется в автоматическом режиме.

Власти призвали горожан отказаться от поездок без необходимости, в майские праздники лучше оставаться дома. В Роспотребнадзоре пригрозили ужесточить ограничительные меры, если россияне будут пренебрегать самоизоляцией.

По данным Главконтроля Москвы, на этой неделе правоохранители ежедневно составляли около 1,4 тысячи протоколов за нарушение самоизоляции.

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