Средства от штрафов за нарушение самоизоляции в Москве направят на борьбу с COVID-19

Москва, 2 мая. Средства, полученные от штрафов за нарушение самоизоляции, направят на борьбу с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Деньги будут использованы для покупки лекарств, средств индивидуальной защиты.

«Все средства будут все целевым образом направлены на закупку лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19, на медицину, никуда больше, только туда», — подчеркнул градоначальник.

Как сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков, правоохранители в столице ежедневно составляют почти 1,4 тысячи протоколов за нарушение самоизоляции.

Власти Москвы ввели режим самоизоляции в конце марта. Закрыты магазины, рестораны, кафе, досуговые и развлекательные центры.

Работают только аптеки, продуктовые магазины, заправочные станции. Жителям города запрещено посещать парки и проводить массовые мероприятия. За нарушение режима самоизоляции ввели штрафы до 5 тысяч рублей.

С 15 апреля в Москве начала действовать система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. Все пропуска проверяются в автоматическом режиме.

Власти призывают горожан оставаться дома в майские праздники, чтобы не заболеть коронавирусом.